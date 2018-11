Bando da 2,3ml per disoccupati over 30

Un nuovo bando da 2,3 milioni di euro per promuovere tirocini formativi a favore di disoccupati con 30 e più anni: lo stanziamento assegnato all'Aspal (Agenzia sarda per le Politiche attive del lavoro) è stato deliberato dalla Giunta Pigliaru su proposta dell'assessora Virginia Mura.

Che ha motivato così il provvedimento: "I funzionari dei Centri per l'Impiego stanno ricevendo molte richieste, sia dai datori di lavoro, sia dagli aspiranti tirocinanti. Si è reso necessario, dunque, finanziare una misura che favorisce l'accesso dei disoccupati al mercato del lavoro". Il bando per gli over 30 sarà pubblicato entro l'anno, mentre i tirocini dovrebbero partire già a gennaio.