"Un click per amare senza violenza"

(ANSA) - CAGLIARI, 27 NOV - Un mondo di relazioni fatte di gioia, rispetto, fiducia, bellezza e non di abusi, sopraffazione, violenza, raccontato attraverso lo sguardo di fotografi e fotografe. Sono tre i vincitori del concorso promosso dall'associazione Donne al Traguardo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il primo premio se lo è aggiudicato la cagliaritana Patrizia Mereu. Ha convinto la giuria con la sua foto "Insieme felici" "Ho avuto la fortuna di essere riuscita ad illustrare uomini e donne sorpresi in un salto che rappresenta la gioia di un'amicizia", ha spiegato la vincitrice, operatrice socio sanitaria con l'hobby della fotografia, nel ricevere il premio dall'assessora per le Pari opportunità del Comune di Cagliari Marzia Cillocu.

La giuria del concorso, formata dallo staff del Centro Antiviolenza e dai fotografi Giorgio Mercalli, Antonio Dettori e Massimo Migoni, ha assegnato il secondo premio al cagliaritano Alessandro Argiolas che ha presentato la foto intitolata "La vita è una grande avventura verso la luce". Terza classificata Cristina Morettini di Ascoli Piceno con "Delicata come un petalo di rosa, forte come l'onda più fragorosa, del mondo il cuore un pensiero, un fiore".

Con una selezione delle foto in concorso l'associazione ha allestito una mostra negli spazi della pizzeria 'Vai che ce n'è' a Cagliari. La premiazione del concorso, avvenuta nel locale cagliaritano, è stata preceduta dalla proiezione del documentario "La mia rinascita - Intervista con le donne che hanno rifiutato una relazione violenta". (ANSA).