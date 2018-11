Regionarie Sardegna, i 5 al ballottaggio

I cinque candidati alla presidenza della Regione più votati sulla piattaforma Rousseau e che accederanno al secondo turno delle regionarie sono (in ordine alfabetico) Marcello Cherchi, Francesco Desogus, Donato Forcillo, Gianluca Mandas e Anna Sulis. Lo scrive il "Blog delle Stelle" che però non riporta il numero delle preferenze attribuite ai cinque, ma solo quelle ottenute dagli altri ventuno in corsa. Complessivamente hanno partecipato al primo turno di votazione 1453 iscritti.

La votazione per il primo turno si è conclusa ieri a tarda sera, mentre non è ancora stata indicata la data per il "ballottaggio a cinque".