Basket: Serie A; Trentino-Sassari 71-66

Vittoria di cuore e di carattere per la Dolomiti Energia Trentino, che batte il Banco di Sardegna Sassari 71-66 nell'ottava giornata di campionato Serie A e sale a quota 4 punti in classifica. I bianconeri dopo un avvio così così salgono di colpi con il passare dei minuti, scappano a +15 nel finale di terzo quarto e poi resistono alla rimonta rabbiosa degli ospiti nel finale. Doppia doppia di Gomes (14 punti e 10 rimbalzi, oltre a 10 falli subiti), ma buona serata anche per Pascolo (13 punti), Marble (12 punti e 6 assist) e Jovanović (11 e 4 rimbalzi).

"Ci mancava la vittoria, volevamo una grande partita per strappare un altro risultato positivo - è il commento di coach Buscaglia -. Abbiamo giocato il match che volevamo, anche se ci abbiamo messo un po' ad entrare nei nostri obiettivi in attacco: in difesa abbiamo fatto un fantastico lavoro per tutta la serata".

La Dolomiti Energia tornerà a giocare alla Blm Group Arena solo sabato 15 dicembre nell'anticipo della decima giornata di campionato contro Reggio Emilia, mentre martedì 18 dicembre ci sarà il match contro il Valencia per l'EuroCup.