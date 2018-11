Generazioni a confronto a teatro Massimo

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - Un ballo lento tra sconosciuti, condivisione di pasti, interviste su palchi di fronte a centinaia di persone, brindisi con ottuagenari, discussioni sul sesso, feste notturne con DJ di 10 anni. Sono alcuni dei momenti di compartecipazione con il pubblico previsti dal progetto Teentalitarianism di Mammalian Diving Reflex dal 23 novembre all'8 dicembre al Teatro Massimo Cagliari.

Inserito nel cartellone di Sardegna Teatro per il Festival 10 nodi è una performance social-specific che ribalta la visione del mondo, analizzato dal punto di vista dei ragazzi. Mammalian Diving Reflex lavorerà con un gruppo di adolescenti di Cagliari per creare una serie di performance, eventi ed interventi che prenderanno il controllo, creando un ambiente dove i giovani saranno protagonisti incontrastati.

Il lavoro dei Mammalian accade in luoghi pubblici, collabora con le comunità e tenta di creare contesti sociali insoliti e situazioni che avvicinano i ragazzi agli adulti. Allo stesso modo unisce individui provenienti da differenti contesti socio-economici, culturali, economici e etnici, persone che normalmente non avrebbero la possibilità, né le ragioni, per passare del tempo insieme.

Primo appuntamento in cartello, nella sala M3 del Massimo, il 23 novembre alle 18.30 con Handies in the hands of teen, che coinvolgerà una cinquantina di persone per 90 minuti. Il 4 e 5 dicembre, alle 19, sarà la volta di Nightwalks with teenagers, una "passeggiata notturna" di due ore per 60 persone. Si prosegue, nella sala M2 sempre del Massimo, l'8 dicembre, alle 21, con Ask for the Moon: the teen demands, e a seguire, alle 23, spazio alla musica con Aftm Dj set. (ANSA).