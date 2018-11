Salvini,4 corsie Sassari-Alghero si farà

(ANSA) - OLBIA, 22 NOV - Matteo Salvini fa il pieno di selfie a Olbia poco prima di partire per Nuoro: e, tra una foto e l'altra, c'è anche il tempo per riprendere in mano un tema 'caldo' in questi giorni per la Sardegna: lo stop da Roma all'ultimo tratto a quattro corsie della statale tra Sassari e Alghero. Nessuna dichiarazione - peraltro già fatta nei giorni scorsi - ma solo un'immagine del leader della Lega con il cartello che ha il sapore di un impegno: "La quattro corsie Sassari-Alghero si farà!". Il progetto, declassato a due corsie per problemi di impatto ambientale e oggetto di un confronto tra la Giunta regionale e il ministero delle Infrastrutture, è strenuamente difeso dagli amministratori locali del nord ovest dell'Isola. Per questo da cinque giorni il sindaco di Alghero Mario Bruno ha trasferito il suo ufficio in un presidio permanente sull'arteria stradale esistente, mentre i cittadini della città catalana saranno presto chiamati ad un referendum consultivo per confermare la 4 corsie in tutto il suo tracciato.