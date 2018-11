Un kit per i nuovi nati a Cagliari

Un pensiero di benvenuto per i nuovi nati e un primo sostegno ai neo genitori: l'iniziativa si chiama "Cagliari ti coccola" e prevede la donazione di un kit di articoli di prima necessità per l'infanzia. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune e Federfarma e l'azienda Chicco Artsana. Una volta registrata la nascita all'ufficio di stato civile, alle mamme e ai papà verrà consegnata una lettera di benvenuto, indirizzata al neonato e firmata dal sindaco e dall'assessore ai servizi democratici.

"Benvenuto da oggi sei un cittadino cagliaritano - si legge - sei un dono prezioso e una risorsa per il futuro. Lavoriamo ogni giorno affinché Cagliari sia il luogo dove poter coltivare le tue aspirazioni e realizzare i tuoi sogni: come primo segnale della nostra attenzione abbiamo pensato un piccolo omaggio per te".

Con questo documento sarà possibile ritirare, in una qualsiasi farmacia della città, il kit del valore di 42 euro. Si può ritirare da oggi e per tutto il 2019 in tutte le 48 farmacie di Cagliari", ha spiegato l'assessore ai Servizi demografici Danilo Fadda. Il progetto è quello di poter prorogare questa iniziativa anche per i prossimi anni.