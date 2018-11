Droga e prostituzione,sgominato clan

La polizia di Cagliari ha smantellato il sodalizio criminale "Calypso Nest", riconducibile alla banda mafiosa nigeriana della Supreme Eiye Confraternity. Numerosi i fermi effettuati nei confronti di nordafricani ai quali vengono contestati i reati di associazione di stampo mafioso, tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Squadra Mobile, partite nel 2017, hanno consentito di identificare tutti i componenti della cellula mafiosa. Grazie anche alle riprese video, effettuate in particolare all'interno di un capannone adibito a luogo di riunione, la polizia è riuscita a ricostruire l'intero organigramma del sodalizio criminale con la distinzione dei ruoli e degli incarichi ricoperti all'interno del gruppo da ciascun affiliato.

21 ARRESTI E 36 INDAGATI - Sono 21 i cittadini nigeriani fermati dalla polizia di Cagliari nell'ambito dell'operazione 'Calypso Nest' che ha portato a sgominare una cellula criminale specializzata nel traffico di eroina e cocaina e nello sfruttamento della prostituzione collegata alla consorteria mafiosa che opera a livello internazionale Supreme Eiye Confraternity.

Trentasei complessivamente gli indagati, 27 i decreti di fermo, di cui 21 eseguiti tra Sardegna, Veneto (Venezia) e Campania (Castelvolturno). Tra le figure apicali del clan, che aveva ramificazioni in tutto il mondo, spicca Fred Iyamu, di 32 anni. Tutti sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. I decreti di fermo sono stati richiesti dalla Dda di Cagliari.

CUPOLA CON REGOLE FEREE - "Il gruppo sgominato è una vera cupola mafiosa con affiliazioni e punizioni corporali per chi non rispetta le regole. Aveva un enorme potere di intimidazione nei confronti degli altri nigeriani". Così il questore di Cagliari Pierluigi D'Angelo sull'operazione che ha portato in carcere 21 nigeriani. Le indagini condotte dalla Squadra mobile e dalla prima sezione criminalità organizzata coordinata da Davide Carboni, sono partite nel 2017 indagando su un vasto traffico di droga, soprattutto eroina e cocaina.

Individuati i responsabili, gli investigatori hanno capito che facevano parte di un più ampio gruppo criminale, denominato Calypso Nest, e hanno deciso di approfondire gli accertamenti. I nigeriani sono stati a lungo pedinati e intercettati. È stato così individuato il luogo in cui il clan riuniva, un capannone a Selargius, vicino a Cagliari: qui avvenivano gli incontri tra i vertici dell'organizzazione per pianificare il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione, poi i capi fissavano dei veri e propri 'general meeting' con la partecipazione di tutti gli affiliati per assegnare i compiti e impartire le direttive.

L'organizzazione operava su due livelli: quello internazionale attraverso la Supreme Eiye Confraternity guidata da Fred Iyamu, di 32 anni, e quello italiano con la Calypso Nest, al cui vertice viene indicato Driss Amhed, 41enne chiamato da tutti Flyng Ibaka. Il clan Caypso era a sua volta diviso in due gruppi: direttivo ed esecutivo. Del primo facevano parte Eimiebo Clement, 33 anni noto Ostrich, lo 'struzzo', e Moses Earon, la 'colomba'. Al vertice del comitato esecutivo composto da otto membri c'era invece Richard Obadiaro Iyamu, 30 anni, definito il Flight commandant.

UN FIUME DI COCAINA E EROINA - Impossibile quantificare ora il giro d'affari, ma il traffico di droga gestito dalla Calypso Nest, l'organizzazione mafiosa nigeriana con base in Sardegna affiliata a quella internazionale Supreme Eye Confraternity, ha portato nell'Isola un fiume di cocaina e eroina. Almeno 75 i chili sequestrati dalla Polizia di Cagliari indagando sul clan oggi sgominato.

Cinque le persone arrestate, compreso il capo delle spedizioni, Kenneth Chiejene Lazarus, 48 anni di Maracalagonis, nel cagliaritano. La droga veniva acquistata in Mozambico e in Olanda, quindi trasportata in Sardegna grazie a corrieri-ovulatori. Il clan sardo lavorava in stretta collaborazioni con gli affiliati in Campania ma anche in Lombardia, a Como.

IL PLAUSO DI SALVINI - "Associazione di stampo mafioso, droga, sfruttamento della prostituzione, traffico di esseri umani. Dopo una lunga indagine, la Polizia ha colpito la mafia nigeriana che spadroneggiava nel Cagliaritano. Grazie alle Forze dell'ordine: nessuna tolleranza per chi porta la guerra in casa nostra. Domani sarò in Sardegna, per ricordare ai delinquenti che la pacchia è finita". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

IN ITALIA CON PERMESSI UMANITARI - Erano quasi tutti in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari i nigeriani fermati dalla Polizia di Cagliari perché appartenenti a un clan mafioso specializzato nel traffico di droga e nella tratta di esseri umani. Risultano entrati in Italia da almeno tre anni. In pochi avevano un lavoro, e se l'avevano era saltuario.

La maggior parte faceva credere di vivere di espedienti: alcuni componenti dell'organizzazione controllati dagli investigatori nei mesi che hanno preceduto gli arresti, sono stati segnalati davanti a bar e supermercati mentre chiedevano l'elemosina. Altri per aver picchiato una connazionale che aveva 'occupato' il posto della questua assegnato a un'altra nigeriana. Il processo per l'aggressione era stato pagato direttamente dal clan, che poi però aveva duramente rimproverato l'affiliato per la sua platea reazione che aveva finito per attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

LA TRATTA DELLE DONNE - C'è anche la tratta di esseri umani e in particolare di donne, poi costrette a prostituirsi, tra le accuse contestate al clan mafioso di nigeriani con base in Sardegna sgominato dalla Polizia di Cagliari. Gli investigatori hanno accertato due episodi avvenuti a Reggio Calabria e Palermo, vittime due giovani nigeriane.

Avvicinate dall'organizzazione nel loro paese di origine con la finta promessa di un lavoro regolare, avevano contratto un debito di 15mila euro con una 'mamam' per pagarsi il viaggio verso l'Italia. Una volta sbarcate in Calabria e in Sicilia, le ragazze sono state contattate da due affiliati al clan sardo, Loveth Enogieru, 44 anni di Decimomannu, e Edith Ehimwenma, di 27 di Esterzili. Ma alle due connazionali non è stata offerta alcuna occupazione 'pulita': sono state invece costrette a prostituirsi, una in strada l'altra in un appartamento, per saldare il debito con la 'mamam'. Ora sono tornate libere grazie al blitz della Polizia.