Bombola in fiamme, 90enne salva la casa

(ANSA) - CAGLIARI, 20 NOV - A 90 anni ha afferrato la bombola avvolta dalle fiamme e l'ha portata all'esterno della sua abitazione pochi istanti prima che esplodesse. È accaduto a Sanluri in una casa in via De Amicis. L'anziano proprietario ha riportato solo una lieve ustione alla mano destra.

Il pensionato si trovava in casa quando, a causa del malfunzionamento di una stufa a gas, la bombola ha preso fuoco.

Il 90enne non ha esitato un attimo, l'ha afferrata e portata all'esterno della casa. La bombola è poi esplosa. Il boato è stato avvertito da molti residenti. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno medicato il pensionato. L'esplosione non ha causato danni.