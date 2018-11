Arriva Salvini, riunione tavolo C.Destra

Il tavolo della coalizione di centrodestra si riunirà venerdì alle 11.30 nella sede del Partito Sardo d'Azione in viale Regina Margherita a Cagliari, poco prima dell'intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, alla presentazione del 24/o congresso sardista previsto per le 12. Lo fa sapere all'ANSA il coordinatore del tavolo, il deputato del Carroccio Eugenio Zoffili. Con ogni probabilità l'incontro servirà ad anticipare alle altre forze politiche la scelta del candidato governatore per le regionali di fine febbraio - che spetterebbe alla Lega - e che il ministro dell'Interno dovrebbe annunciare proprio venerdì. In pole position c'è il senatore e segretario del Psd'Az Christian Solinas.