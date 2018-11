Piano Sulcis, 1,2 mld di investimenti

(ANSA) - CAGLIARI, 13 NOV - Ammonta a oltre 1,2 miliardi di euro, di cui 805,2 mln provenienti dal bilancio pubblico e 436,8 da capitali privati l'investimento complessivo del Piano Sulcis, monitorato al 31 ottobre di quest'anno. Sulla base di questi numeri i posti di lavoro attesi, stimati "per difetto", sono 4.500, oltre all'occupazione di cantiere, valutata in 860 unità.

"La performance degli impegni è buona se si tiene conto del ritardato avvio di una parte consistente dei programmi - afferma il Coordinatore del Piano, Salvatore Cherchi - È invece in notevole ritardo l'andamento dei pagamenti. Questo è il dato più critico, soprattutto per le infrastrutture e le autorizzazioni a causa della complessità e complicazione dei procedimenti autorizzativi e a problemi organizzativi".

Gli interventi sono classificati in investimenti imprese, zona franca urbana, scuola e ricerca tecnologica, infrastrutture, bonifiche e risanamento ambientale. Gli investimenti delle imprese già contrattualizzati, o istruiti positivamente, ammontano a 415,9 mln,. L'impatto occupazionale complessivo sul territorio è stimato in circa 3.740 unità. La Zona Franca Urbana coinvolge 4.375 piccole imprese e concede sconti fiscali e contributivi pari a 124,9 milioni di euro, di cui 60,01 milioni già istruiti. Il totale degli investimenti in bonifiche e risanamento ambientale è di 410,2 mln e l'occupazione dei cantieri è stimata in 426 unità. Gli ulteriori interventi riguardano scuola e ricerca tecnologica (investimenti in corso pari a 70,4 mln di euro) e le Infrastrutture (213,5 mln).

In campo anche i contratti di sviluppo Eurallumina e Sider Alloys per 294,9 milioni di euro e 2.690 posti di lavoro stimati. Poi ci sono gli investimenti delle imprese per scuola e ricerca tecnologica e in infrastrutture per porti (escluso Portovesme), l'interconnessione dei bacini, funzionale soprattutto all'agricoltura, le opere per la valorizzazione dei luoghi e per gli insediamenti produttivi, la Zona Franca Urbana destinata alle piccole e micro imprese: complessivamente 379,1 mln, il 47% del totale dei fondi pubblici assegnati al Piano.(ANSA).