Arrivare a Cala Sisine sarà più facile

(ANSA) - NUORO, 12 NOV - Arrivare a Cala Sisine, una delle spiagge più belle del Mediterraneo sulla costa di Baunei, ora sarà più facile. La strada, frequentata non solo da auto, ma soprattutto da escursionisti e biker, verrà riqualificata e messa in sicurezza con un investimento di circa 450mila euro.

Il progetto rientra nei fondi della programmazione territoriale che vede insieme la Regione, che ha un ruolo guida, ed i territori, in questo caso l'Ogliastra. "La programmazione territoriale è un fatto importante per Baunei, per l'Ogliastra e per la Sardegna - annuncia il sindaco di Baunei Salvatore Corrias - ed è un fatto nuovo, inedito nella concezione e nella pratica, alla base del quale c'è un lavoro di intensa sinergia tra i territori e la Regione Sardegna, che sta guidando, con grande attenzione, un percorso articolato su progetti veri e seri, condivisi dal Cpr e già finanziati".

Uno di questi progetti riguarda appunto la messa in sicurezza e la valorizzazione della strada che da Golgo e Ololbissi porta a Cala Sisine. "Si tratta della sistemazione del percorso esistente - spiega il sindaco - consistente nella pavimentazione in pietra locale, necessaria in molti tratti della strada, quelli più scoscesi e problematici, sulla falsariga di alcuni tratti già realizzati, ma che risultano insufficienti.

Particolare cura dovrà essere posta agli attraversamenti, in modo da limitare al massimo i danni in occasione di eventi atmosferici avversi, non rari su questo versante del Supramonte marino. In alcuni tratti - conclude - verranno posizionate delle barriere protettive in legno, in considerazione del fatto che il percorso non è utilizzato solo dalle autovetture, ma soprattutto da escursionisti, trekker e biker". (ANSA).