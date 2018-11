Auto contro moto, un morto e due feriti

Un morto e due feriti gravi. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 554 all'altezza di Quartucciu. Si sono scontrate un'auto e una moto. Il centauro ha perso la vita, feriti gravemente la passeggera della moto e il conducente dell'auto. L'incidente è avvenuto all'altezza di via 8 Marzo. Per cause ancora in fase d'accertamento da parte della polizia stradale, all'altezza dell'incrocio l'auto e la moto si sono scontrate.

L'impatto è stato violentissimo, il motociclista e la passeggera sono stati sbalzati dalla due ruote finendo sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare. La passeggera è stata invece trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu, il conducente dell'auto all'ospedale Marino. Entrambi sono in gravi condizioni.