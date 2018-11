I Màneskin brinderanno al 2019 a Olbia

Olbia saluterà il 2019 in compagnia dei Måneskin. La band rivelazione dell'anno, arrivata al secondo posto a X Factor nel 2017, sarà la star del Capodanno olbiese. "Dopo aver registrato innumerevoli sold out e a pochi giorni dalla partenza di un tour di quindici date tutte esaurite, dove saranno protagonisti sui palchi dei più importanti club italiani, i Måneskin hanno deciso di festeggiare con noi, a Olbia, la notte di Capodanno - annuncia soddisfatto il sindaco gallurese, Settimo Nizzi - Per la nostra amministrazione è fondamentale garantire uno spettacolo accessibile e aperto a tutti per la nottata di San Silvestro - aggiunge - e puntare su eventi che fungano da attrattori anche per il pubblico che arriva da fuori, animando il territorio nei periodi spalla alla stagione turistica".

I Måneskin sono un gruppo romano. Sono in quattro e hanno tutti tra i 17 e i 19 anni. Il nome viene dal danese, paese d'origine di una componente della band, e significa "chiaro di luna". Alcuni di loro si conoscono da quando frequentavano le scuole medie, nel 2015 l'inizio della loro avventura, caratterizzata da un sound che fonde rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, sapientemente amalgamato dalla voce e dal talento di Damiano, cantante, leader e frontman del gruppo. Le 21 date del primo tour sono andate sold out in poche ore.