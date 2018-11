Gli antichi mestieri in vetrina a Nuoro

Un percorso alla riscoperta di antichi mestieri, nelle 63 Cortes allestite tra i due rioni storici di Seuna e Santu Predu a Nuoro, dove mani esperte plasmeranno materiali pregiati, per realizzare prodotti artigianali nel campo dell'oreficeria, della ceramica, del ferro, del legno, della pelle e dell'enogastronomia. Ed è proprio sugli artigiani che punta "Mastros e Massajos in Nugoro", tappa del circuito Autunno in Barbagia, promosso dall'Aspen e dalla Camera di commercio il 10 e l'11 novembre con l'adesione di oltre 178 espositori.

"Quest'anno l'amministrazione ha deciso di fare una campagna di promozione incentrata sugli artigiani che diventano il valore aggiunto dell'iniziativa - ha detto l'assessora alle Attività produttive, Eleonora Angheleddu - Abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione facendo gestire loro gli spazi all'interno delle case storiche". Attesa per l'occasione la preparazione e la degustazione della pasta antica nuorese "Su filindeu", affidata a Paola Abraini e Rosa Lutzu. Una prelibatezza che verrà proposta domenica nell'antico rione di Seuna.

Ci saranno poi i "Coros in cresia" proposti dai gruppi folkloristici della città e la rappresentazione del matrimonio nuorese "Su cojuviu", con la serenata alla sposa nella casa natale di Francesco Ciua e il rito del matrimonio che si celebrerà nella chiesa delle Grazie. Tra le novità uno spazio ludico dedicato ai bambini, sia nel piazzale della chiesa delle Grazie che in diversi punti della città con attività culturali come la "Caccia al Nobel" e "I fanciulli di Cosima". "Abbiamo voluto dare spazio ai bambini e alla musica riunendo i due quartieri fulcro della manifestazione con una bretella musicale che attraversa tutto il Corso Garibaldi - ha spiegato l'assessora al turismo Rachele Piras - Dalla musica tradizionale dei cori alla musica jazz, classica e contemporanea". In calendario anche le Fiere e i mercati dedicati alle eccellenze del territorio, sabato e domenica dalle 10.30. La fiera mercato dedicata all'enogastronomia della Barbagia sarà invece in piazza Vittorio Emanuele. La fiera dedicata all'arte del creare "Artes in mano" sarà negli spazi Ex-Mè dell'ex mercato civico.

IL PROGRAMMA COMPLETO. Tanti gli appuntamenti che caratterizzano la manifestazione "Mastros e massajos in Nugoro" a Nuoro. Tra i momenti più attesi la preparazione e la degustazione della pasta antica nuorese "Su filindeu", affidata a Paola Abraini e Rosa Lutzu, che verrà proposta domenica a partire dalle ore 11 nell'antico rione di Seuna. Ci saranno anche i cori nuoresi "Coros in cresia", a partire dalle 18.30 di sabato nella chiesa di San Carlo dove canteranno Gli Amici del Folklore, per seguire col coro Nugoro Amada chi si esibirà nell'antico santuario delle Grazie alle ore 20. Il coro Bendas si esibirà invece domenica alle ore 11 al Rosario e per le ore 12 è atteso il coro di Nuoro nella chiesa di San Carlo. Ma ci sarà anche la rappresentazione del matrimonio nuorese "Su cojuviu": si inizia sabato alle 19.30 con la serenata alla sposa nella casa natale di Francesco Ciusa a San Pietro.

Domenica alle 10.30 il rito del matrimonio verrà riproposto a casa dello sposo con partenza da casa Ciusa fino all'incontro con la sposa nella chiesa delle Grazie a mezzogiorno. Le fiere e le cortes saranno invece aperte dalle 10.30 fino alle 22, sia sabato che domenica. Per l'occasione animeranno la città fiere e mercati dedicati alle eccellenze del territorio, saranno aperte dalle 10.30 entrambe le giornate. La fiera mercato dedicata all'enogastronomia della Barbagia sarà in piazza Vittorio Emanuele, quella dedicata all'arte del creare "Artes in mano" sarà negli spazi Ex-Mè dell'ex mercato civico.