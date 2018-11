Serie C: Entella-Arzachena 1-0

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 8 NOV - L'Entella batte 1-0 l'Arzachena nel recupero di serie C il giorno dopo la decisione del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso dei chiavaresi sulla riammissione in serie B. Una doccia fredda per i liguri che proprio stasera hanno dimenticato la delusione del verdetto conquistando tre punti importanti. Ha deciso un gol di Pellizzer al 7' della ripresa.