Cagliari, maxi tamponamento con 4 feriti

Uno spettacolare maxi tamponamento alle porte di Cagliari ha causato la chiusura per ben due ore dalla statale 131 dir all'altezza dell'ex inceneritore. Nello scontro sono rimasti coinvolti otto veicoli e si registrano quattro feriti non gravi che sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali cittadini. Sul posto, oltre agli equipaggi del 118, anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.