Corda(M5S),a breve candidato governatore

Le regionarie del Movimento Cinquestelle per individuare il candidato governatore dopo l'uscita di scena di Mario Puddu sono in forse. "Non è stato ancora deciso il metodo per scegliere chi guiderà il movimento", ha confermato la deputata Emanuela Corsa a margine di un incontro sulla questione vitalizi sotto il palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari. "La scelta del candidato governatore è imminente", ha comunque aggiunto, ma ha risposto "vedremo" alla domanda sulla celebrazione di nuove consultazioni online.