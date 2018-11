A Porto Cervo corsi gratuiti di golf

(ANSA) - ARZACHENA, 5 NOV - Il progetto "Smeralda Holding per il Territorio" si dà allo sport. Tra le attività programmate dalla società del Gruppo Qatar Holding a supporto dello sviluppo morale e materiale della comunità locale di Arzachena e di Olbia si inserisce da domenica prossima un percorso di avviamento al golf.

I campi del prestigioso Pevero Golf Club di Porto Cervo ospiteranno i corsi dedicati a chiunque desideri scoprire i rudimenti della disciplina golfistica attraverso gli insegnamenti di maestri professionisti. I corsi da 10, massimo 12 persone alla volta, sono gratuiti e aperti ad appassionati di ogni età.

In questo modo Smeralda Holding promuove il golf e mira a incrementare ad Arzachena e nel suo territorio, anche in inverno, le opportunità di svago e di pratica sportiva, che sono centrali nella filosofia del progetto attivato nell'avamposto del turismo di lusso nel Nord Est Sardegna.