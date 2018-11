Ronaldo, "stima, affetto e Grande Juve"

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - "Stima, affetto, vittoria! Grande Juve". E' il riassunto della serata di Cristiano Ronaldo, senza gol ma con l'assist del 3-1 bianconero sul Cagliari e l'ennesimo attestato di stima, la consegna, da parte del presidente Andrea Agnelli, della maglia celebrativa per i 400 gol realizzati dal campione portoghese in tre delle principali leghe europee (Premier, Liga e Serie A).

CR7 ha postato sui suoi canali social le foto della serata all'Allianz Stadium, tra la "stima" reciproca con Agnelli, "affetto" da parte dei tifosi e naturalmente la "vittoria" per 3-1 sul Cagliari che ha riportato i bianconeri a +6 su Napoli e Inter.