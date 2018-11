Capodanno ad Alghero col Deejay Time

(ANSA) - ALGHERO, 3 NOV - Saranno i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso - con il loro Deejay Time, la Reunion - i protagonisti del Cap d'Any 2019 ad Alghero. Accompagneranno turisti e residenti nel conto alla rovescia della notte di San Silvestro, portando sulla piazza algherese il loro show radiofonico, che culminerà alla mezzanotte con il classico spettacolo dei fuochi d'artificio.

Ma gli eventi della notte del 31 dicembre saranno solo il clou del ricco cartellone programmato dal Comune di Alghero, in collaborazione con la Fondazione Alghero. Programma che è stato presentato nella sala conferenze del Quarter alla presenza del sindaco Mario Bruno, dell'assessora alla Cultura e turismo Gabriella Esposito, del presidente e della vicepresidente della Fondazione Alghero, Massimo Cadeddu e Renata Fiamma. Il Cap d'Any a l'Alguer quest'anno inizierà il 30 dicembre con un'anteprima mondiale de La Fura dels Baus, della famosa compagnia teatrale catalana, ma gli eventi cominceranno già il 27 novembre con il primo appuntamento della rassegna Més que un Mes, spettacoli dedicati alle famiglie e ai visitatori, concerti ed eventi culturali vari che animeranno tutti i quartieri della città con il coinvolgimento diretto di residenti, commercianti e associazioni.

"Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell'anno, ci saranno tante novità in un mix di eventi, anche di livello internazionale, e attrazioni che sicuramente sapranno richiamare in città tante persone non solo la notte del 31 dicembre. Rafforzare e al tempo stesso rinnovare il Més que un Mes è la sfida di quest'anno", ha detto Esposito. "Un calendario ricco di eventi con una nuova formula per l'ultimo dell'anno, una sorta di Cap d'Any allungato - ha evidenziato Cadeddu - il 30 con l'anteprima mondiale della compagnia La Fura dels Baus e il 31 con il Deejay Time che ci accompagnerà al nuovo anno".

