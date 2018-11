Da 5 anni non dichiarava l'affitto preso

Per cinque anni, da quando aveva affittato l'immobile ad un inquilino, non ha dichiarato al fisco oltre 11mila euro dei canoni di affitto percepiti. Ma non solo: il "padrone di casa", non aveva neppure sottoscritto alcun contratto di locazione con l'inquilino. Nei guai è finito un residente nella Marmilla, che è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Sanluri.

Come spiegano le Fiamme Gialle, l'input per l'attività di controllo "scaturisce nell'ambito di una preliminare attività di intelligence delle diverse informazioni acquisite sul territorio e da una loro verifica effettuata attraverso il confronto con i dati censiti nelle banche dati in uso al Corpo". proprio da queste verifiche i militari hanno appurato che l'immobile era occupato da un soggetto che versava mensilmente, con regolarità, l'affitto al "padrone di casa". Dall'inizio dell'anno, l'attività delle Fiamme Gialle di Cagliari ha condotto alla scoperta di proventi sottratti al fisco per un totale di 1.826.318 euro.