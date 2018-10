Scontro frontale a Narcao, muore 57enne

Un impresario edile di 57 anni, Vincenzo Pilloni, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Narcao, nel Sulcis. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

L'auto a bordo della quale viaggiava la vittima, per cause non ancora accertate, si è schiantata frontalmente contro un'altra vettura. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Narcao alla frazione di Terraseo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118. A Narcao è arrivato anche l'elisoccorso. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il 57enne non c'è stato nulla da fare.

Le altre due persone ferite sono state trasportate al Brotzu e all'ospedale Sirai di Carbonia, le loro condizioni non sono gravi. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.