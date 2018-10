Rifiuti, stand Aludays a Cagliari

Piazza Garibaldi a Cagliari ospita lo stand Aludays, punto informativo del Cial, consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in alluminio. Lo spazio ospita giochi, gadget, pannelli informativi e personale che risponde a ogni curiosità sul corretto riciclo dell'alluminio. L'obiettivo è rendere la raccolta differenziata dell'alluminio, che in città si raccoglie insieme al vetro, ancora più efficace: con 405 tonnellate raccolte dal 2016 a oggi, Cagliari è infatti una delle città italiane più virtuose nella raccolta.

Con questo materiale si potrebbero realizzare, ad esempio, 43 carrozze di un treno ad alta velocità, 40 mila biciclette, 850 mila caffettiere. Il Tour Aludays ha raggiunto Cagliari il 24 ottobre: in questi giorni gli inviati del Consorzio CiAl stanno pedalando per la città con le Riciclette, bici in alluminio riciclato, per incontrare i cittadini e fornire loro informazioni sulla raccolta differenziata dell'alluminio. In un anno, ogni cagliaritano separa in media 900 grammi di alluminio: in totale, dal 2016 a oggi, sono state raccolte 405 tonnellate (114 nei primi sei mesi dell'anno in corso). A Cagliari gli imballaggi in alluminio vengono differenziati insieme al vetro; le operazioni sono gestite dalle società De Vizia - Econord, mentre la piattaforma di destinazione dove i rifiuti vengono stoccati e l'alluminio, separato dal vetro, compattato in balle e portato in fonderia, è gestita dalla società Ecosansperate.

Il 26 settembre è partito un concorso web che premia i cittadini più consapevoli: i residenti di Cagliari e Sassari e delle altre città del progetto possono collegarsi fino al 20 novembre al sito www.nonsololattine.it e vincere una Riciclette, city bike realizzata con l'equivalente di 800 lattine per bevande in alluminio riciclate, 20 in palio per ogni città.