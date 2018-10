Muore schiacciato dal trattore

(ANSA) - NUORO, 27 OTT - Incidente sul lavoro nelle campagne di Dorgali, nella costa del Nuorese. Un pensionato del paese, Salvatore Sale di 70 anni, è stato trovato morto in tarda serata sotto il trattore con il quale stava arando il suo podere in località Logheri. A fare la scoperta uno dei fratelli che non vedendolo rientrare a casa è andato in campagna a cercarlo.

L'anziano, che stava lavorando da solo, era già morto schiacciato dal mezzo che si è ribaltato mentre si trovava in una zona particolarmente impervia. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Dorgali e la guardia medica. Una delle ipotesi è che il 70enne abbia sbagliato qualche manovra in un terreno particolarmente scosceso. La dinamica dell'incidente è apparsa subito chiara, la salma è stata già restituita ai familiari.