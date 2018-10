Benetton: scritte ingiuriose su ponte

"Benetton complici della strage di Stato del ponte Morandi": è la scritta - in parte già cancellata - comparsa sulle vetrine e sui muri del negozio Undercolors of Benetton all'angolo tra via Dante e via Cocco Ortu, due delle strade di Cagliari a forte vocazione commerciale. Con la stessa vernice rossa sono state imbrattate anche altre due vetrine dello stesso negozio. Sull'episodio, che arriva nei giorni a cavallo tra la morte e i funerali di uno dei fondatori del gruppo, Gilberto Benetton, indaga la Digos della Questura cagliaritana.