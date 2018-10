Vela: Andrea Mura verso Saint-Malo

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Continua il viaggio di avvicinamento alla partenza della Route du Rhum per il velista cagliaritano Andrea Mura, vincitore otto anni fa - primo italiano nella storia - della più importante traversata transoceanica in solitario.

Un viaggio un po' insolito, quello dello skipper di Vento di Sardegna: è accompagnato in barca dalla compagna e dal figlio, nato poche settimane fa. Il racconto della navigazione, documentato dai video diffusi in questi giorni sui social, diventa quasi uno spot della bellezza della vita in barca tra sport e natura. A misura di neonato: le immagini riprendono i pasti e i sonnellini del bambino in mezzo a uno scenario fatto di onde e delfini.

L'ultimo video riprende il viaggio nel Mediterraneo sino allo stretto di Gibilterra. Poi l'uscita nell'Oceano Atlantico, direzione nord. Una tappa in porto a Cadice per far fare anche una passeggiata a terra al bambino.

E ancora mare con la barca che ormai punta in direzione Saint-Malo, in Francia, luogo di ritrovo dei partecipanti prima della partenza, in solitaria, della grande avventura in pieno Oceano, miglia e miglia lontano dalle coste. Il via della Route du Rhum scatterà il prossimo 4 novembre. (ANSA).