Oscar green a case di paglia ogliastrine

L'Oscar green nazionale dell'agricoltura all'architetto-contadina di Girasole Luisa Cabiddu con le sue case di paglia. La giovane ogliastrina riporta in Sardegna il premio di Coldiretti giovani e Campagna Amica riservato agli agricoltori innovatori under 40 dopo cinque anni.

L'ultima a vincerlo fu nel 2015 Angelina Muzzu di Tissi che coltiva spugne vegetali, riutilizzando gli oli di scarto per la produzione di cosmetici biologici. Il premio è stato assegnato in occasione del XVII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Cernobbio: la Sardegna era rappresentata oltre che da Luisa Cabiddu anche da Emanuele Salis della cooperativa La Genuina di Ploaghe, vicinissima alla vittoria nella categoria Fare rete con l'agnello di Sardegna Igp e il maialetto termizzato e sott'olio. Luisa Cabiddu ha vinto una delle sei categorie finaliste, quella della Sostenibilità, dopo una lunga selezione territoriale tra migliaia di giovani imprenditori.

La sua arma vincente? Costruisce case a carattere fortemente innovativo con materiali ecocompatibili quali paglia bio di grano Senatore Capelli, argilla e legno proveniente da filiera controllata, riduce al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l'ambiente. L'azienda di Luisa si occupa di tutto, dalla progettazione alla realizzazione di case in paglia ma anche realizzazione di mattoni in paglia e argilla, insomma quel che serve per la bioedilizia di ultima generazione. I materiali sono tutti naturali e al 90% vengono prodotti in azienda, anche l'argilla è realizzata nella sua azienda. Legno e calce sono il risultato di una filiera corta e controllata. "E' una grande soddisfazione vedere nel gradino più alto degli Oscar green una giovane azienda sarda - sostiene con orgoglio il presidente dei Giovani Coldiretti sardi Angelo Cabigliera presente alle premiazioni a Cernobbio -. Luisa è un esempio per tutti i giovani. Ha creduto nel suo progetto e lo ha portato avanti con grande sacrifici e tenacia".