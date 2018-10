Cagliari, pari in rimonta con Fiorentina

La Fiorentina non è riuscita a centrare la quinta vittoria di fila al Franchi: contro il Cagliari è finita 1-1, al rigore realizzato nella ripresa da Veretout (contatto Barella-Chiesa 'convalidato' dalla Var) ha risposto Pavoletti, appena entrato, che ha concretizzato al meglio un suggerimento di Faragò. Un risultato giusto perché i rossoblù, in una partita nel ricordo di Astori che è stato capitano di entrambe le squadre, hanno complessivamente giocato meglio dei padroni di casa. Gara condizionata da un vento forte.

Pochissime le emozioni nei primi 45', su tutte però gli applausi e i cori per Astori da ambo le tifoserie al minuto 13, il tutto davanti ai familiari di Davide che prima della gara hanno ricevuto una targa dai club della curva Fiesole.

Chiesa, a inizio ripresa, ha fallito di testa un invitante cross di Biraghi e poco dopo ha conquistato il rigore dopo un contatto in area con Barella e convalidato dall'arbitro dopo aver rivisto le immagini della Var. Sul dischetto Veretout che non ha fallito come contro l'Atalanta. Ma il vantaggio viola è evaporato dopo appena 9': Maran ha inserito Pavoletti, mossa azzeccata perché proprio il centravanti livornese, decisivo anche a maggio quando il Cagliari espugnò il Franchi, ha siglato il pari festeggiando nel migliore dei modi la nascita del primogenito Giorgio.