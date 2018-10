Maran 'Cagliari resti sul suo ritmo'

Cagliari a Firenze senza Srna. Per il tecnico Maran un'assenza pesante: mancherà sulla destra un punto di riferimento fondamentale per tutta la squadra. Nella lista dei convocati non ci sono nemmeno i nomi di Farias, Lykogiannis e Klavan. "Srna si è allenato - ha spiegato il tecnico rossoblù - ma sente ancora fastidio, sarebbe pericoloso esporlo al pericolo di un altro contatto. Farias non riesce ancora a smaltire del tutto la fatica al polpaccio, c'è ancora bisogno di tempo". Una partita particolare, ancora una volta legata al ricordo di Davide Astori, difensore del Cagliari, della Fiorentina e della Nazionale. "Non conoscevo Davide personalmente - ha commentato Maran - ho avuto modo di conoscere i genitori proprio in questi giorni. Tutti mi hanno parlato bene di lui, il fatto che ci siano delle iniziative per ricordarlo fa davvero emozionare". Per il Cagliari l'obiettivo è quello di continuare sulla strada giusta dopo la vittoria pre-sosta. "Arriviamo alla partita - ha spiegato l'allenatore - sapendo che dobbiamo ripartire sui ritmi della gara col Bologna. Affrontiamo una squadra forte che sinora in casa non ha lasciato un punto alle avversarie. Ci sono tutti i presupposti per tenere alta la tensione e andare in campo con gli stimoli giusti, prerogative che non devono mancare. Dobbiamo sempre conservare la carica agonistica e la lucidità mentale sempre oltre il 100%, mostrare la sfacciataggine giusta".