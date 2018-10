Sassari: sondaggio, crollano Sanna e Pd

Se al Comune di Sassari si votasse oggi andrebbero al ballottaggio il Movimento 5 Stelle col 37.8% e il centrodestra col 27%. Dopo tre mandati ininterrotti alla guida della città, il centrosinistra si fermerebbe al 24.5%. Lo dice il sondaggio sulle intenzioni di voto dei sassaresi in vista delle elezioni amministrative di primavera.

Realizzata per il Partito democratico cittadino dall'istituto Ixè di Trieste, l'indagine boccia il sindaco Nicola Sanna: la sola speranza per Pd e suoi alleati di sorpassare il centrodestra e andare al ballottaggio coi grillini è l'eventuale ritorno a palazzo Ducale di Gianfranco Ganau, attuale presidente del Consiglio regionale e predecessore di Sanna per nove anni.

Ixé ha intervistato 805 persone. La prima scelta prospettata è tra i candidati sindaci Maurilio Murru per il M5S, l'ex sindaco, senatore e consigliere regionale Nanni Campus per il centrodestra, Nicola Sanna o Gianfranco Ganau per il centrosinistra e l'avvocato Luigi Satta per Sassari Libera, movimento civico di ispirazione moderata e liberale: il 53% si fida di Campus, il 52% di Ganau, il 51% di Murru, il 40% di Satta e appena il 27% di Sanna. Alla domanda "Se per il centrosinistra si ripresentasse l'attuale sindaco, per chi voterebbe?" il 23.5% ha risposto centrosinistra, il 25.3% centrodestra, il 34.3% M5S e il 17% altri candidati. Ma se il centrosinistra proponesse Ganau il discorso sarebbe diverso: Ixé dice che in questo caso il 36.7% voterebbe centrosinistra, il 30.1% il M5S, il 22.2% centrodestra e l'11% altri candidati.

Alla domanda "Quale partito voterebbe?" il 37.8% ha risposto M5S, il 21.6% Pd, il 15% Lega-Salvini, il 9.5% Forza Italia, il 2.6% Fratelli d'Italia, il 2.2% LeU, il 2.1% gli altri partiti del centrosinistra, l'1.5% Potere al Popolo, il 7.7% altri.

Nicola Sanna è bocciato anche per quanto ha fatto in questi cinque anni: in una scala da 1 a 10, il voto medio ottenuto dal sindaco è 4.7.