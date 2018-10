Maltempo Sardegna: resta massima allerta

È allerta massima nel sud Sardegna per il maltempo, ma la notte è trascorsa senza particolari disagi visto che ha piovuto a intermittenza.

All'alba la pioggia si è fatta più intensa e si sono registrati allagamenti lungo le strade 195 Rac, a Torre degli Ulivi, nel territorio di Capoterra, a 20 km da Cagliari che hanno creato problemi alla viabilità; strada allagata anche lungo la Sp 2 nella zona di Pula. Un sottopassaggio di raccordo tra la 554 e 195 si è riempito d'acqua ed è stato momentaneamente chiuso.

Allagamenti e infiltrazioni anche a Cagliari dove stanno già lavorando i vigili del fuoco. Le scuole di tutta l'area metropolitana di Cagliari sono chiuse, come biblioteche, parchi e gli uffici comunali e regionali del capoluogo. L'allerta per piogge e temporali lanciata ieri dalla Protezione civile regionale è arancione fino alla mezzanotte ma per i centri già colpiti dal precedente nubifragio è stata equiparata a rossa, ragione per cui i sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole.