Maltempo Sardegna: allerta prorogata

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - Ancora 24 ore di allerta arancione per nubifragi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino che proroga fino alla mezzanotte di giovedì 18 il rischio idrogeologico nel sud Sardegna, Iglesiente, Campidano e bacino del Flumendosa-Flumineddu, ma anche in Gallura, indicata in queste ore con codice giallo.

Nel frattempo sul Cagliaritano ha ricominciato a piovere insistentemente, con temporali e fulmini. Al momento non si registrano particolari problemi, ma alla centrale dei vigili del fuoco sono arrivate molte richieste da parte di cittadini preoccupati per le infiltrazioni d'acqua in casa. A Capoterra, zona fortemente colpita dall'alluvione della scorsa settimana, si teme che la pioggia costante di queste ore possa peggiorare una situazione già critica o compromettere i lavori attivati a seguito dell'emergenza.