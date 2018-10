Travolti sulle strisce da auto rubata

Sono stati travolti da un'auto mentre si trovavano sul marciapiede, l'automobilista non li ha soccorsi e ha poi abbandonato il veicolo visto che era rubato. È accaduto durante la notte in via Tiepolo a Cagliari, nel quartiere Mulinu Becciu. Feriti, fortunatamente non in modo grave, un 20enne e un 22enne. I due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando su di loro è piombata un'auto che li ha travolti. La vettura ha poi proseguito la corsa andando a finire sul marciapiede e abbattendo due pali della segnaletica. Il conducente è sceso dall'auto ed è fuggito.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia municipale. I due feriti sono stati trasportati in ospedali, non sono gravi. La polizia municipale ha avviato le indagini per risalire al conducente dell'auto che è risultata rubata.