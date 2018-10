Vela: Andrea Mura riparte da Ruote Ruhm

Si era dimesso da deputato, a pochi mesi dalla sua elezione con il Movimento Cinquestelle, lo scorso 5 agosto in seguito alle polemiche sulle sue assenze in Parlamento. Contestualmente aveva smentito i numeri illustrati dai suoi accusatori. Quando le Camere, il 27 settembre, hanno ratificato la sua decisione di dire addio alla politica, Andrea Mura, lo skipper cagliaritano, era già in mare: partito cinque giorni prima per la sua nuova avventura, la Route du Ruhm.

Un ritorno in acqua molto tenero: un video lo ritrae insieme alla compagna e al figlio appena nato a bordo della sua "Vento di Sardegna" nel viaggio di trasferimento per Saint Malo, la località di partenza della più importante delle traversate oceaniche in barca a vela.

Una maniera per mettersi alle spalle la bufera delle polemiche dei mesi scorsi. E rientrare nel mondo dello sport con una nuova avventura. La possibilità di effettuare la tappa di avvicinamento a Saint Malo in equipaggio è un diritto acquisito grazie alla qualifica automatica ottenuta con la vittoria della Ostar 2017, durissima e "fredda" regata da una costa all'altra dell'Oceano Atlantico. Mura ha già vinto in solitaria la Route nel 2010.