Si stacca cancello parco, ferita bimba

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Stava giocando nel parco insieme alla madre, quando è stata travolta da un piccolo cancello.

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio ad Assemini, a circa 15 chilometri da Cagliari, una bimba di un anno è stata trasportata in ospedale per lo schiacciamento della mano e un sospetto trauma cranico. La piccola è stata già dimessa con una prognosi di dieci giorni. Sul posto è subito arrivata l'ambulanza del 118. Ad Assemini sono intervenuti i carabinieri che hanno lavorato per ricostruire l'incidente.