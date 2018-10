Motociclista sardo muore in Corsica

Un motociclista di Quartu Sant'Elena è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in Corsica. La vittima si chiamava Michele Salis, di 56 anni.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara. Da quanto si apprende, Salis con alcuni amici motociclisti stava percorrendo la strada che porta a Bocognano quando è avvenuto l'incidente, perdendo la vita.

È stato subito contattato il consolato italiano che ha informato la famiglia tramite i carabinieri della Compagnia di Quartu. I familiari dell'uomo sono già partiti per la Corsica.