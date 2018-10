70 anni Autonomia: mostra a Sassari

"Cronache dell'Autonomia. Sardegna 1943-1953" approda a Sassari negli spazi della Fondazione Sardegna dove resterà aperta al pubblico sino al 10 dicembre (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 19).

La mostra - inaugurata nella sede del Consiglio regionale in occasione della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella, nell'ambito delle celebrazioni per i 70 anni dell'Autonomia - ha aperto oggi i battenti con una novità: l'archivio digitale "70 anni di Autonomia. Sardegna 1948-2018". "Oltre un centinaio di fotografie, perlopiù inedite - ha spiegato il curatore, Davide Mariani - e di una raccolta di documenti istituzionali tratti dall'archivio storico del Consiglio regionale della Sardegna".

Presente all'inaugurazione, il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau: "È con grande soddisfazione che portiamo a Sassari questa mostra - ha sottolineato - perché si tratta di una testimonianza accurata di quelli che sono stati i percorsi politici e formali per ottenere il nostro Statuto. Sono convinto che l'Autonomia rappresenti un patrimonio per tutti noi sardi che dobbiamo custodire e difendere con forza".

Per la vicepresidente della Fondazione, Angela Mameli, "è un privilegio poter ospitare questa mostra nei nostri spazi espositivi di Sassari, perché questo palazzo in pieno centro sta finalmente diventando un punto di riferimento culturale per la città e i suoi abitanti. Abbiamo scelto di sostenere il progetto del Consiglio regionale - ha concluso - perché l'allestimento mette a disposizione di tutti del materiale straordinario, utile per conoscere e approfondire i Settant'anni dello Statuto speciale della Sardegna".

I materiali fotografici sono suddivisi in sezioni tematiche che seguono la naturale fisionomia dei contenuti dell'archivio: dall'insediamento dei Presidenti e delle Giunte, alle celebrazioni e commemorazioni di eventi e ricorrenze, passando per la vita politica e le visite istituzionali, fino alle sedi che, dal primo insediamento del Consiglio, avvenuto nell'Aula Consiliare del Comune di Cagliari, hanno ospitato e accompagnato la storia di questi primi 70 anni di Autonomia della Sardegna.