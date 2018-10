Scontro 131, in ospedale mamma e figlio

Tre feriti lievi, tra quali una donna incinta e suo figlio di 4 anni, traffico in tilt. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla statale 131 a Monastir, all'altezza del chilometro 22,300.

Una vettura stava per immettersi nella complanare quando è andata a sbattere contro il guard-rail di ingresso di un distributore di carburante. L'auto è poi carambolata nella carreggiata colpendo un secondo veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il 118 e l'elisoccorso, che ha trasportato mamma e figlioletto in ospedale: non sono gravi. Al pronto soccorso anche il conducente della seconda auto.