Ztl in centro Olbia, multe in netto calo

"Dalle 11mila contravvenzioni legate ai vincoli della Ztl e sanzionate ai residenti di Olbia nel mese di febbraio, si è passati alle 508 di settembre". Lo rende noto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, secondo il quale questo dato significa che "la rivoluzione del traffico ha fatto centro".

Nel vero senso della parola, dato che ad avvantaggiarsene è soprattutto "la nuova immagine del centro cittadino e più in generale delle condizioni di vivibilità di tutta l'area", restituita al commercio e al traffico pedonale con ottimi risultati e con l'apprezzamento dei tantissimi turisti estivi.

"Da una disamina più accurata abbiamo potuto constatare il numero delle infrazioni effettuate dai residenti è drasticamente diminuito - conferma ancora Nizzi - mentre restano altissime quelle dei non residenti".

Se è vero che già dopo i primi due mesi gli olbiesi erano scesi sotto le mille multe al mese, è altrettanto vero che ancora il mese scorso le contravvenzioni dei non residenti sono state 8.706.

"È un numero altissimo, ma probabilmente in tanti erano ancora convinti che la Zona a traffico limitato non fosse attiva", conclude il primo cittadino di Olbia.