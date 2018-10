Sinnova,intelligenza artificiale e robot

Il futuro forse è anche un robot umanoide che porta il cocktail a bordo piscina. Ma ci vuole ancora del tempo: non sarà né domani, né dopodomani. Più verosimile invece, nell'immediato, un automa che, in ospedale, funge da aiuto-fisioterapista: mostra ai pazienti gli esercizi da fare. E, se non sono eseguiti bene, li corregge. È uno degli spunti offerti da Giorgio Metta, vicedirettore scientifico all'istituto italiano di tecnologia e direttore dell'iCub facility department, "papà" del robot umanoide in fase di sviluppo a Genova, nelle battute iniziali della sesta edizione di Sinnova.

L'apertura dei convegni è stata dedicata all'intelligenza artificiale e ai robot ("Il futuro è già qui?"), al tavolo, insieme a Metta, Roberto Villa (Human Centric practice and research IBM Italia) e Alessandro Cisco (Managing Director, Technology Strategy, responsabile offerta Artificial Intelligence e Robotica, Accenture), introdotti da Cristina Pozzi (Impactscool).

Dalla Regione un messaggio legato ai disastri di questi giorni legati al maltempo. "Abbiamo deciso - ha esordito l'assessore della Programmazione Raffaele Paci aprendo SINNOVA 2018 con l'assessore dell'Industria Maria Grazia Piras - di essere anche qui per dare un messaggio preciso: proprio la ricerca e l'alta tecnologia possono aiutarci a gestire sempre meglio emergenze terribili come quella che stiamo vivendo in queste ore, ad affrontare i cambiamenti climatici, a garantire più sicurezza ai cittadini e una migliore manutenzione delle infrastrutture".

Cinque i settori in cui sono state ricomprese le 104 imprese presenti quest'anno: a fare incetta di innovazioni è il settore dell'ICT con 60 aziende, segue Turismo, cultura e ambiente con 24 imprese, 8 per Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia e 6 rispettivamente per Agroindustria e Biomedicina. Sono 26 le startup presenti, 14 le imprese femminili. Approfonditi i temi legati al credito e al finanziamento alle imprese con la tavola rotonda Fondo Ricerca & Innovazione: chi investe nello sviluppo ha tutto il nostro sostegno. In programma anche la presentazione della Settimana Italia-Cina dell'innovazione.