Sassari-Olbia: lotto 6, chiusura strada

(ANSA) - OLBIA, 11 OTT - Chiusura al traffico per il tratto stradale tra il chilometro 60,787 e il km 61,548 della Statale 597, a cavallo tra i territori di Berchidda e Monti.

Lo stop agli autoveicoli si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione del lotto 6 della "Sassari-Olbia". Durante il periodo di chiusura - fa sapere l'Anas - il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato lungo il percorso alternativo, costituito da una bretella provvisoria che affianca l'asse stradale principale. Il provvedimento, che resterà valido fino alla conclusione dei lavori, consentirà la demolizione e la completa ricostruzione di alcune opere necessarie per realizzare il nuovo tracciato a quattro corsie.

(ANSA).