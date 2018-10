Maltempo in Sardegna: Pigliaru, ora ripristino statale 195

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - "Ora avremo un incontro con Anas per lavorare immediatamente sul ripristino della 195 perché la situazione attuale è un disastro per la viabilità". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, facendo il punto della situazione sull'emergenza maltempo in Sardegna, dalla sala della protezione civile regionale.

"Ho parlato due volte con l'amministratore delegato Armani che mi ha assicurato che Anas sta già intervenendo - ha aggiunto - Ci sono buone notizie perché le strutture sono rimaste intatte".(ANSA).