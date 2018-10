Dinamo strappa un biglietto per l'Europa

Anche quest'anno la Dinamo Sassari Banco di Sardegna sarà protagonista in Europa. Nel match di ritorno del turno preliminare, per la seconda volta i biancoblu hanno battuto nettamente il Benfica Lisbona e hanno staccato il biglietto per regular season della Fiba Europe Cup. Dopo il +34 dell'andata, Sassari rifila ai portoghesi un 111-92 a domicilio che non lascia dubbi sulla superiorità della squadra di coach Vincenzo Esposito. Il tempo dei festeggiamenti, tuttavia, si è già esaurito.

Domenica il Banco sarà di scena al PalaSerradimigni per il debutto casalingo di LegaBasket, con l'obiettivo di centrare contro Varese la prima vittoria in campionato. E mercoledì prossimo è già Europe Cup: i sassaresi saranno di scena a Leichester. Quella contro il Lisboa è stata una vittoria autoritaria. Al Pavilhao Fidelidade di Lisbona la squadra sarda ha controllato il match già dalla prima frazione, costruendo il vantaggio in doppia cifra nel secondo quarto. Dopo la pausa Bamforth e compagni sono bravi a ricacciare indietro i tentativi di rimonta dei padroni di casa, fornendo una buona prestazione corale.

"Sono molto contento della qualificazione, per me e per la squadra", ha commentato Esposito a fine gara. "Dopo la vittoria di 34 punti in casa era più facile giocare qui, ma volevo una reazione dopo la sconfitta di domenica in campionato ed è arrivata - prosegue il tecnico casertano - adesso abbiamo qualche giorno per preparare la sfida di campionato contro Varese".