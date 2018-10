18enne scomparso, 4 fermati per omicidio

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di un ragazzo di 18 anni di Macomer (Nuoro), Manuel Cadeddu, di cui non si hanno più notizie dall'11 settembre scorso. Quattro giovani - due minorenni - sono stati portati in Caserma dai carabinieri di Oristano in stato di fermo con l'accusa di omicidio. Sono sotto interrogatorio dal primo pomeriggio. Tra i quattro ci sarebbe una ragazza e uno straniero.

Le ricerche del giovane si sono concentrate sul lago Omodeo, vicino a Oristano, dove in un primo momento si era sparsa la voce del ritrovamento di un cadavere, notizia mai confermata dalle forze dell'ordine che proseguono nelle ricerche. Si ipotizza dunque che il 18enne sia stato ucciso e poi fatto sparire.