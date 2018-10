Si rompe condotta, Alghero senz'acqua

(ANSA) - ALGHERO, 10 OTT - L'agro di Alghero è a secco da alcune ore a causa della necessità di sospendere l'erogazione dei servizi idrici da parte di Abbanoa. Lo stop si è reso necessario in conseguenza di un danno alla condotta esterna della Nurra.

L'incidente - spiega la società di gestione del servizio idrico - è stato causato "da una ditta che sta eseguendo lavori sulle linee elettriche della zona. Durante lo scavo è stato lesionato un tratto di tubatura che alimenta l'agro di Alghero con conseguente sospensione dell'erogazione" per via della "ingente perdita".

La riparazione della condotta è attualmente in corso. Si prevede che i lavori siano "completati nel pomeriggio". Abbanoa precisa che "i costi dell'intervento saranno addebitati all'impresa che ha eseguito il taglio stradale". (ANSA).