Pigliaru, 8mld per sviluppo e inclusione

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Sviluppo, inclusione e sostenibilità: sono le parole chiave della Finanziaria 2019 da 8,2 miliardi di euro approvata dalla Giunta e illustrata oggi dal presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e dall'assessore al Bilancio, Raffaele Paci. Una manovra che si caratterizza per il definitivo risanamento dei conti della sanità, per una quantità importante di risorse destinate alle politiche sociali (276 milioni) e per un Fondo Famiglie di circa 40 milioni che il Consiglio regionale è chiamato a convogliare verso politiche specifiche, a partire dal contrasto alla denatalità, magari attraverso la riduzione delle tasse a beneficio della maggior parte dei sardi, come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Paci.

"Sviluppo - ha spiegato il governatore - perché dobbiamo aiutare le imprese ad essere innovative, dato che ci troviamo in una fase in cui i lavori del passato sono diventati obsoleti, mentre la tecnologia crea nuove opportunità". E in questa situazione c'è chi rischia di rimanere indietro. "Noi lo dobbiamo evitare", ha chiarito Pigliaru. Ecco, dunque, la necessità di favorire l'inclusione, "attraverso il finanziamento dei cantieri Lavoras e del Reis, e investendo sulla programmazione territoriale contro lo spopolamento". Quanto alla sostenibilità, "intendiamo quella finanziaria", ha precisato il titolare della Programmazione. "Con quest'ultima manovra - ha ribadito ancora Paci - lasciamo una Regione con le fondamenta a posto, chiudiamo un percorso di cinque anni in cui abbiamo sempre lavorato in questa direzione". Aspetti negativi? "Il tasso di disoccupazione è diminuito: abbiamo 40mila occupati in più rispetto al 2014, ma abbiamo ancora 110mila sardi in cerca di un lavoro". (ANSA).