Maltempo: allerta rossa in Sardegna

E' diventata rossa l'allerta maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per alto rischio idrogeologico nell'Iglesiente, Campidano e sul bacino Flumendosa-Flumineddu. La situazione è in continua evoluzione con strade bloccate - l'ultima chiusa dall'Anas è la statale 195 Sulcitana, nel comune di Capoterra - e voli in ritardo in partenza dall'aeroporto di Cagliari-Elmas a causa di una tempesta di fulmini che ha impedito i rifornimenti degli aerei in pista.

"Precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità stanno interessando la fascia costiera orientale a sud-ovest di Cagliari, l'area metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell'isola - si legge nel nuovo bollettino - Mercoledì e giovedì sono ancora previste precipitazioni sparse a carattere temporalesco sulla Sardegna meridionale e orientale, anche di forte intensità e con cumulati sino a molto elevati. All'attività temporalesca potranno essere associati episodi di forti raffiche di vento e di grandinate".

DUE FAMIGLIE SOCCORSE NEL SARRABUS. Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua, strade impraticabili, allagamenti e torrenti esondati. È il bilancio dell'ondata di maltempo che durante la notte si è abbattuta sul cagliaritano con pioggia incessante. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone della provincia. A Uta, nella zona di Santa Lucia non troppo distante dall'oasi del Wwf una famiglia è stata soccorsa dai pompieri. La casa era circondata da un metro d'acqua e i coniugi erano bloccati. Identica la situazione a San Vito, in località Camisa, anche in questo caso soccorsa coppia di coniugi. Un ponte è stato chiuso dai vigili del fuoco nella zona di Castiadas, mentre un fiumiciattolo è esondato in località Sant'Angelo. A causa dell'ondata di maltempo, il primo cittadino di Capoterra, ha emesso per oggi una ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

CROLLA MURO CAMPO SPORTIVO A TERTENIA. Uno dei muri del campo sportivo di Tertenia, in Ogliastra, si è sgretolato a causa delle abbondanti piogge. Il fatto è successo nella struttura di via Is Arranas. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia municipale. Tutta la zona è stata transennata. A monte del paese si sono registrate alcune frane. Case e scantinati allagati nel centro, ma la situazione attualmente sembra essere sotto controllo e non risultano feriti. In fase di riapertura anche la Statale 125 Var.

SCUOLE CHIUSE. A causa del maltempo, oggi sono state chiuse dai rispettivi sindaci le scuole a Tertenia, Capoterra, Muravera e Castiadas.