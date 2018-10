Giallo su ritrovamento cadavere Omodeo

E' giallo sul ritrovamento del cadavere di Manuel Cadeddu, il diciottenne di Macomer di cui non si hanno più notizie dallo scorso 11 settembre. La notizia della scoperta del corpo che sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio nel lago Omodeo, non ha trovato una conferma ufficiale da parte delle forze dell'ordine. Di sicuro c'è che da questa mattina è in corso un'imponente attività investigativa dei carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia di Ghilarza coordinata dalla Procura. Nell'ambito di questa attività sono in corso gli interrogatori di quattro giovani, tra i quali due minorenni. Le indagini sulla scomparsa di Cabeddu sembrano dunque a una svolta decisiva.