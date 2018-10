Martin Scorsese 'incontra' Da Ponte

Martin Scorsese sulle tracce di Lorenzo Da Ponte. Il grande regista e produttore statunitense naturalizzato italiano ha deciso di patrocinare, e seguire da vicino, il film documentario che un'importante rete televisiva dedicherà all'"Oratorio for the Benefit of the Orphan Asylum".

Saranno Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari diretti da Donato Renzetti ad eseguirlo il 16 ottobre alle 19.30 nella cattedrale di Saint Patrick di New York, a 192 anni dalla 'prima' nell'interpretazione di Manuel García e sua figlia, Maria Malibran. L'evento è l'ultimo appuntamento del progetto "Il ponte di musica" ideato dal sovrintendente del Lirico, Claudio Orazi, che vede protagonista il Teatro di Cagliari e la Regione Sardegna uniti, questa volta, nella figura di Lorenzo Da Ponte, librettista di Mozart e fine uomo di cultura.

Fu proprio nella prestigiosa cattedrale che furono celebrati i funerali dell'insigne italiano, nel 1838. Ma Saint Patrick è anche la parrocchia di Scorsese, che fin da piccolo la frequenta partecipando al coro della chiesa, per poi diventarne benefattore. Una storia scoperta casualmente nel primo incontro che Claudio Orazi ebbe con Frank Alfieri, rettore di Saint Patrick. Il viaggio ripercorre una tappa della storia dell'opera lirica che sbarca a New York e come in una trama da melodramma intreccia i destini degli artisti italiani in terra americana.

A far da catalizzatore di questa coincidenza è stato il sovrintendente Claudio Orazi. "E' stata una magnifica sorpresa scoprire questo legame invisibile tra due grandi artisti italiani - dice Orazi all'ANSA - un circuito virtuoso si è così creato attorno a un nome importante per la nostra cultura, Lorenzo Da Ponte". La su "Ape musicale", incantevole pastiche di note e parole, sarà eseguito da Orchestra e Coro del Lirico il 15 e 17 ottobre alle 19.30 alla Rotunda della Low Library della Columbia University. E prima di volare in Usa, l'opera viene rappresentata a Cagliari nell'anteprima della nuova versione pensata per New York il 9 e 10 ottobre.